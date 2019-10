ATGB'den, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatı'na Almanya'dan da destek geldi. Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) Genel Başkanı, Karabüklü işadamı Orhan Buyurman, harekatı desteklediğini ifade ederek, TSK'nın yanında olduklarını söyledi.Yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) bundan önceki operasyonlarda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade ederek, Avrupa'daki Türk kökenli iş adamlarının TSK'ya destek için hazır olduğunu belirtti.Buyurman : "Her daim devletimizin yanındayız"ATGB Başkanı Orhan Buyurman, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere Suriye Milli Ordusu ile birlikte, Suriye'nin doğusunda, terörle mücadele için başlattıkları operasyonda başarılar diliyorum. Ülkemiz, dört bir yandan kuşatılmak istenmektedir. Başta, Başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de barışın hakim olması adına, önemli bir adım atmıştır. Bugün, TSK ve yerel unsurlar Suriye'de barışın hakim olabilmesi için operasyonlarına devam etmektedirler. Bizler, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli iş adamları olarak bu operasyonu canı gönülden destekliyoruz. Ülkemizin huzuru için gerçekleştirilen her türlü operasyonlarda, hiç tereddüt etmeden, vatanımızı destekliyoruz. Dün, hain FETÖ saldırısında olduğu gibi, bugün de ATGB olarak Devletimizin yanındayız. Ülkemiz ve etrafındaki terör odakları yok oluncaya kadar, bu mücadelede destekçi olacağız. Bizim tek varlığımız, vatanımızdır. Vatan olmadan, ne aş, ne iş, ne de huzur olur. Herkes bunu bilsin. ATGB, Suriye'de görev yapan askerlerimizin yanındadır. Onlara, maddi ve manevi hiç bir destekten kaçınmayacağımızı herkes bilsin. Türk Devleti, asırlar boyu komşuları ile barış içerisinde yaşamayı hedeflemiştir. Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Ancak, hiç kimsede ülkemiz topraklarına göz dikemez. Buna asla izin vermeyeceğiz. ATGB'nin duruşu bellidir. Her daim Yüce Türk Devleti'nin yanındayız. Buradan, başta Başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TSK ve yerel unsurlara, başlattıkları terör operasyonunda başarılar diler, bu mücadelede şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralıları da acil şifalar dileriz " dedi. - KARABÜK