Haberler » Güncel » ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret - Haber

ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB-ETUV ) Türkiye'nin Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ı makamında ziyaret etti.

24.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:31 ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret
Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB-ETUV ) 'nin Başkonsolosu Ahmet Davaz'ı makamında ziyaret etti. Başkonsolos Davaz, ATGB'nin, girişimcileri birleştirici çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkonsolos Ahmet Davaz, girişimcileri önemsediklerini, özellikle Alman ve Avrupa ekonomisine katkıları inanılmaz ölçüde olduğunu belirterek, özellikle, gençlerin istihdam konusunda Türk uyruklu girişimcilerin sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Başkonsolos Davaz, ATGB-ETUV'un yapmış olduğu çalışmalardan memnuniyet duyduğunu da kaydetti.

ATGB Genel Başkanı Karabüklü işadamı Orhan Buyurman ise Başkonsolos Ahmet Davaz'a yeni görevinden dolayı başarılar diledi.

Başkan Buyurman, "Başkonsolumuz Ahmet bey yıllardır tanımaktayız. Çok başarılı çalışmaları oldu. Milletin bir ve beraber olması konusunda çalışmalarını geçmişte olduğu gibi şimdide hayranla takip etmekteyiz. Bireysel başarılar sadece bireylere örnek olabilir fakat iş verenlerin organizeli çalışmaları sonucu workshop, seminer, konferanslar ve fuarlar tertip edilebilir, binlerce girişimci Avrupa'da kendi ürünlerini markalaştırabilir "dedi. - KARABÜK

Başkonsolos, Münster, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05   Küçükyaya'da Taşkınlar Önlendi - Haber
16:04   SELE KAPILAN ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI - Haber
16:04   Tekirdağ refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
16:04   İzmir Üniversiteleri Türkiye'nin teknolojik gelişimini konuştu - Haber
15:59   Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
24.12.2019 16:10:30