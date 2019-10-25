Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

31 Mart seçimleri öncesi CHP'nin belediye başkan adayları İmamoğlu ve Yavaş'a destek veren Athena Gökhan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kutlamalarda sahne alacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de megakentin birçok noktasında çeşitli kutlamalar yapacak.

İMAMOĞLU DUYURDU

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ile sık sık bir araya gelen Athena Gökhan da sahne alacak. İBB Başkanı İmamoğlu, Athena Gökhan'ın yanı sıra Şevval Sam'ın da İstanbullularla buluşacağını açıkladı.

MANSUR YAVAŞ DA TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena'nın sahne alacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yavaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Athena konseriyle hep birlikte kutlayacağız. Bayram coşkusunu beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da Anıtpark'a bekliyorum" dedi.

ATHENA'NIN İLK PROGRAMI ANKARA'DA

Athena'nın 29 Ekim akşamı saat 20:30'da önce Ankara'da sahne alıp ardından İstanbul'daki programlara dahil olacağı öğrenildi.