Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor!

Son dönemde siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Athena Gökhan, Barış Pınarı Harekatı'nda anlaşmaya varılması sonucunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özoğuz, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını paylaşarak harekatta şehit olan askerlerimize teşekkür etti.

TWİTTER'DA YER YERİNDEN OYNADI

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ara verecek. Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen bölgeden çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye'den çekmeyecek. Anlaşma sonrası sosyal medya platformu olan Twitter'da yer yerinden oynadı.

"DEMEK BU İŞLER BÖYLE OLUYOR"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz da yapılan anlaşmadan sonra , Twitter hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak şu satırları yazdı; "İnsan Seyrederken "demek bu işler böyle oluyor" demekten alamıyor kendini. İlk günkü aynı duygularla! Herkes kenara çekildiğinde , herşeyi onlar göğüslüyorlar. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."