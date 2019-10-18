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Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor!

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili anlaşmaya vardı. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Trump'ın konuşmasını paylaşarak "İnsan seyrederken 'demek bu işler böyle oluyor' demekten kendini alamıyor" notunu düştü.

18.10.2019 10:15

Son dönemde siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Athena Gökhan, Barış Pınarı Harekatı'nda anlaşmaya varılması sonucunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Özoğuz, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını paylaşarak harekatta şehit olan askerlerimize teşekkür etti.

TWİTTER'DA YER YERİNDEN OYNADI

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ara verecek. Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen bölgeden çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye'den çekmeyecek. Anlaşma sonrası sosyal medya platformu olan Twitter'da yer yerinden oynadı.

"DEMEK BU İŞLER BÖYLE OLUYOR"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz da yapılan anlaşmadan sonra , Twitter hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak şu satırları yazdı; "İnsan Seyrederken "demek bu işler böyle oluyor" demekten alamıyor kendini. İlk günkü aynı duygularla! Herkes kenara çekildiğinde , herşeyi onlar göğüslüyorlar. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor!

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Türkiye, Magazin, Güncel

YORUMLAR(22)
ADINIZI YAZIN:ya sen kimsin acaba çeneni kapa yorum yapma . . .
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5 2
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FARUK:Gökhan boş yapma abisi hadi
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6 1
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KEŞKEEEE:Seni adam sanmıştık ama. . . keşke birazcık adam olabilsen. . .
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11 2
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XA:yıllarca enbesil gibi avrupaya abd ye bağımlı yaşamışız. onların menfeatlerine göre hareket edip onların isteklerine göre anlaşmalar yapıp buna mal gibi yıllarca boyun eğmişiz. adamlar nasıl bir tehditte bulunuyorsa bizim topraklarımıza babalarının malı gibi girip çıkıyor. şimdi buna hayır diyen boyun eğmeyen bir başkan çıkıyor ve bizim onların malı olmadığımız bizi tehditlerle susturamaycağını onlara boyun eğmiyeceğimizi söylüyor ve bunu yapmaya çalışıyor. hala gelmişler boş boş konuşuyorlar
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9 3
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YATTARA:sızı sanat adı altında mılletı ıcten ıce yıyen kurtcuklar sızı gıkın cıkıyormus demek bır kerede su sızın sanat adı altındakı asalak surulerı bu memlekette tas ustune tas koysun ha bıde sehıtlerımızın adını bosa agzına alma cunku o agız buna layık degıl
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5 2
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VATANDAŞ:Bu adam ne dese tiksindiriyor milleti kendinden
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46 19
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TIRCI CEMİL:GÖKHAN SANA YORUM YAPMAYA DEYMEZ SİN.
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36 18
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BARIŞ MÜZAKERE DEMEKTİ, NE OLDU ŞİMDİ?:barış diyenleri linç ettiniz adiler ; şehitlerimizin ahı yakanızı bırakmasın inşallah!dönüp dolaşıp dediğimize geliyor insanımızı ve imkanlarımızı bol keseden harcıyorsunuz ; hesap vereceksiniz! bir tane amerika yok, daha durun bakalım. . .
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9 24
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SORU:MESELA BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZIN YARDIMCISI ABD YE GİTSE, ONLARIN TRUMP I BİZİM BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞÜR MÜYDÜ ?
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12 7
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SORU''YA:Boşuna soru sormuşsun kardeş . Bırak cevap vermelerini , senin sorduğun soruyu bile soru olduğunu anlamamışlardır
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3 1
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