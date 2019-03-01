01 Mart 2019, 11:06
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Athena Gökhan, Gönlündeki Başkan Adayını Açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlündeki başkan adayını açıkladı. Gökhan, "Benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana." dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlünün Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana olduğunu belirtti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ,sosyal medya hesabı Twitter'dan yine kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu.

Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu

"BENİM GÖNLÜM MAÇOĞLU'NDAN YANA"

Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (15)
YÜREKTEN: İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Selim Kotil geliyor
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DÜRBÜNLÜ: ben onu bunu bilmem,,artık ülkeyi İYİ ler yönetsin;)
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MARKA HE: Sayın vatan sever milliyetçi dinci abiler 2 bin tl lik çorap giyer gözünüz nerde?
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