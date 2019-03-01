Athena Gökhan, Gönlündeki Başkan Adayını Açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlünün Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana olduğunu belirtti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ,sosyal medya hesabı Twitter'dan yine kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu.

Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu

"BENİM GÖNLÜM MAÇOĞLU'NDAN YANA"

Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullandı.