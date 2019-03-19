Athena Grubunun Solisti Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya Tepki: Bu Hareketler Korkunç!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu'ya Temel Karamollaoğlu hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak tepki gösterdi.

"İNSAN ÇOK RAHATSIZ OLUYOR"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir vatandaşa tepki gösterdiği, "24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi. Özoğuz'un attığı Tweet de, "Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN'IN BAĞLI OLDUĞU TARİKAT ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gökhan Özoğuz'un birçok ünlünün de aralarında bulunduğu Cerrahi Tarikatı'ndan olduğu ortaya çıkmıştı. Cerrahi Tarikatı'nda bulunan ünlü isimlerden bir kaçı da şöyle; Ahmet Özhan, Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Ali Taran.

CERRAHİ TARİKATI'NIN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Cerrahiler Türkiye'deki 12 tarikattan birinin kolu. Cerrahi Cemaati'nin lideri, Şeyh Nurettin Cerrahi... Dünyada yaklaşık 30 bin, Türkiye'de 5 bin müridi bulunuyor. Cerrahilik, Halvetiye Tarikatı'nın en bilinen kolu. Günümüzde özellikle sanatçılar arasında etkin. Dergahı Karagümrük'te bulunan tarikatın dünyada 30 bin üyesi bulunuyor.

Cerrahi tarikatı, Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle de İstanbul'da üniversite gençliği üzerinde çok etkili olan bir tarikattır. Osmanlı'nın son dönemlerinde birtakım tarikatların karışımlarından yeni tarikatlar meydanagelmiştir. Bunlardan biri de Cerrahiler'dir. Cerrahi tarikatı birtakım hükümlerini Kadiri tarikatından, birtakım uygulamalarını da Rifai tarikatından almıştır.

EN ESKİ DERGAHLARDAN

Cerrahiler'in Karagümrük'teki Canfeda Camii Sokağı'nda bulunan dergahı ise, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede Tevhidhane, türbe, erkekler bölümü ve kadınlar bölümü bulunuyor. Türbe, özgün unsurlarını yitirmeden varlığını devam ettirebilen nadir dergahlardan biri olarak kabul ediliyor. Dergahta toplantılar öncesi halka yemek veriliyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD'deki müritler de zaman zaman katılıyor.

12 ANA TARİKAT VAR

Kadiriyye

Kurucusu Hz. Muhammed'in soyundan olan Abdülkadir Geylani. 1077 tarihinde Hazar denizinin güneybatısındaki Gilan eyaletinde doğdu, 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Kurduğu Kadiriyye tarikatı pek çok kola ayrıldı ve İslam dünyasının en yaygın tarikatları arasına girdi.

Rifaiyye

Kurucusu Hazreti Muhammed'in soyundan olan Ahmet Rifai. 1118'de Bağdat'la Basra arasında bulunan Ümmü Abide köyünde doğdu, 1182'de Bağdat'ta vefat etti.

Bedeviye

Seyyid Ahmed Bedevi tarafından kuruldu. Daha çok Mısır'da yaygınlaştı.

Desukiyye

Burhaneddin İbrahim Desuki tarafından kuruldu. Daha çok Mısır ve Sudan'da yaygınlık kazandı.

Kübreviyye

1221'de Harizm'de vefat eden Necmeddin Kübra tarafından kuruldu.

Halvetiye

Ömer Halveti tarafından kuruldu. İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından oldu. Bugün kırktan fazla kolu var.

Sühreverdiyye

Şihabüddin Ömer Sühreverdi tarafından kuruldu.

Çiçtiyye

Muinüddin Hasan Çişti tarafından Hindistan'da kuruldu. Hindistan'ın ilk ve en büyük tarikatı oldu.

Yeseviye

Ahmedi Yeseviye tarafından. 11. yüzyılın 2. yarısında kuruldu. İslamiyetin Anadolu'da yayılmasında etkili olan tarikat Nakşibendi ve Bektaşi diye iki kola ayrılıyor.

Sa'diyye

Seyyid Sadeddin Cibavi tarafından kuruldu.

Mevleviyye

Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından kuruldu.

Şazeliye

Ebu'l-Hasan Şazeli tarafından kuruldu.