Atı, Kamyonetin Kasasına Bağlayıp Koşturdu

İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti. Örnekköy
Mahallesi'nde seyreden ve kasasında bir at bulunan kamyonetin arkasına, başka bir at boynundan iple bağlandı. Hareket halindeki kamyonetin kasasına bağlanarak koşturulan atı görenler, fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafları görenler, yaptıkları yorumlarda, hayvana eziyet çektirildiğini belirterek, sürücüye tepki gösterdi.
- İzmir
Karşıyaka,İzmir
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:58