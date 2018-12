Atiba: "Beşiktaş'a Gelmeyi Sabırsızlıkla Beklemiştim"

11 Aralık 2018 Salı 12:59



Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson , siyah-beyazlı ekibe transfer olduğu gün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her gün işin çözülmesi için bekliyordum. Çok heyecanlıydım. Türkiye 'ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Çok heyecan verici günlerdi" dedi.Siyah beyazlı ekibin deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş Instagram TV 'ye açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu süreci değerlendiren Kanadalı oyuncu, transfer sürecinin çok heyecanlı günler olduğuna dikkat çekti. Kariyeri için yeni bir sayfa olduğunu söyleyen Atiba, İstanbul 'a gelmenin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekledi. Atiba, "Ben her gün işin çözülmesi için bekliyordum. Çok tartışmalar vardı. Sürekli konuşuluyordu. Anlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Çok heyecanlıydım. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. İstanbul'a gelme şansını kaçırmak istemiyordum. Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Çok heyecan verici günlerdi" diyerek şunları söyledi:"Monaco gibi iyi bir takıma karşı çok güzel bir deplasman galibiyeti almıştık. Maçtan sonra da hep birlikte kutladık. Ben de o esnada Şenol hocanın yanına gittim, güzel bir gece olmuştu. Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için, bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi.ŞAMPİYON OLDUĞUMUZDA ATTIĞIMIZ BOĞAZ TURUNU UNUTAMAMGerçekten olağanüstü bir gündü. Güzel bir kutlama yapmıştık taraftarlarımızla birlikte. Uzun sayılabilecek bir süreden sonra şampiyon olmuştuk. Sezon çok önemli, farklı bir sezondu. Kutlamaları da çok güzel oldu. Boğazdan geçtik, stadyuma gittik, stadyum tıklım tıklımdı. Gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım bir geceydi.OYUNUMU GELİŞTİRDİĞİM YER HOLLANDA Hollanda , gerçekten büyük adım attığım, güzel dostluklar kurduğum bir yer. Lens ve Marcelo gibi oyuncular vardı. Oyuncu olarak oyunumu geliştirdiğim bir yer oldu Hollanda. Özellikle topa sahip olma anlamında, pas anlamında oranın da bende özel bir yeri var. Şampiyonluğa birkaç defa yaklaşmış ama şampiyon olamamıştık. Çok güzel günler geçirmiştim.KANADA'NIN KALBİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR15 sene oldu. Kanada'nın benim kalbimde özel bir yeri var. Bana çok şey verdi. Milli takım, ülke. Kanada olmasa bugün olduğum yerde olur muydum? Bundan çok emin değilim. Milli takımda çok özel anlar yaşadım, çok güzel arkadaşlıklarım oldu, çok farklı ülkelere gittik. Çok faklı tecrübeler edindik, çok özeldi gerçekten.AHTAPOT BENZETMESİ BENİ ÇOK İYİ TARİF EDİYORAhtapot benzetmesini taraftarlarımız çıkardı. Çok da güzel oldu, hoşuma gitti. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor. Çalışkanlığım, ayaklarımla her yana uzanabilmem, top çalmam, alanı kapatmam. Benzetme tam yerine oturdu, çok da güzel oldu.KIEV BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDIÇok zor, hepsi büyük hayal kırıklıklarıydı. İlk başta Kiev 'i söyleyebilirim. Biz o grupta çok iyi işler yapmıştık. Gruptan çıkma şansımız çok yüksekti ama Kiev'deki o maçta işler başından sonuna ters gitti. Büyük hayal kırıklığı oldu. Lyon maçında çok iyi bir form yakalamıştık. Avrupa Ligi'nde çok iyi gidiyorduk. O eşleşmenin iki ayağını da çok iyi oynamıştık. Özellikle deplasmandaki maçı. Sonra penaltılarla kaybettik. Kulüp tarihinde ilk defa yarı finale çıkma şansımız vardı onu kaybettik. O da hayal kırıklığıydı. Bayern Münih maçında iyi başlamıştık. İlk 20 dakika kontrollü gidiyorduk. Benim pasımdı o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Vida çok zor bir durumda kalmıştı. Kırmızı kart gördü. Hepimiz 11'e 11 devam etse gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk. O yüzden herkesin aklında şu soru kaldı. 11'e 11 olsaydık neler yapardık, Nasıl gelişirdi durum? 10 kişi kalınca o seviyedeki bir takıma karşı direnmek çok zor bir hale geldi ve hayal kırıklığı oldu. Her şey o pasla başladı. O olmasa belki başka türlü bir şey olacaktı, bambaşka bir yere gidecekti. Deyim yerindeyse kar topu etkisi yarattı. O yüzden bir türlü aklımdan çıkmadı.STADYUMDAKİ ATMOSFER İNANILMAZDIAvrupa'daki güzel sonuçların hepsi çok değerli. Hem benim için hem de takım için. Liverpool maçıyla başlayayım. Stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. 80 bin kişi vardı. Penaltılara gittik harika bir sonuç aldık. Öyle bir sevinç olmuştu ki turnuva kazanmış, kupa kaldırmış gibi herkes mutluydu, inanılmazdı. Porto deplasmanında çok iyi oynamıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuna biz hakim olmuştuk. Çok iyi bir galibiyetle gruba çok iyi başlamıştık. Napoli maçında fotoğraftaki o Mertens. Çok iyi bir karakter çok da iyi bir çocuktu. Güçlü bir takıma karşı oynadık, deplasmanda onları yendik. Orada da çok ciddi bir taraftar desteğimiz vardı. Oradaki kutlama da çok güzeldi.KAPTAN OLARAK ORADA BULUNMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDUMonaco maçını az önce söyledim. Orada da çok iyi bir performans gösterdik. Kaptan olarak orada bulunmak çok özel bir duyguydu. Çünkü herkese nasip olan bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde takımının kaptanı olarak sahaya çıkmak. O gece de unutulmazdı."