Atiba, Beşiktaş Formasıyla Ligde En Çok Forma Giyen Yabancı Oyuncu Oldu

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.

Beşiktaş'ta 6'ncı sezonunu geçiren Atiba Huthcinson, Trabzonspor karşısında rekor maçına çıktı. Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla Süper Lig kariyerinde 157'nci maça çıkarak siyah beyazlı ekibin ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. Bu rekor, 156 maçla Tomas Sivok'a aitti.

NECİP İKİNCİ KEZ DALYA DEDİ

Necip Uysal ise siyah beyazlı formayla ligde ikinci kez 'dalya' dedi. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren A takım ile birlikte maçlara çıkan Necip, Trabzonspor karşısında 200'üncü lig karşılaşmasına çıktı.