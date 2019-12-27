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Atiba durdurulamıyor

Gençlerbirliği karşısında mücadeleye kaptan olarak başlayan, N'Koudou ve Oğuzhan'ın attığı gollerde de asisti yapan Atiba, siyah-beyazlı ekibin yine en iyisi oldu.

27.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:33 Atiba durdurulamıyor
karşısında mücadeleye kaptan olarak başlayan, N'Koudou ve Oğuzhan'ın attığı gollerde de asisti yapan Atiba, siyah-beyazlı ekibin yine en iyisi oldu.

'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda önce N'Koudou'ya ardından da Oğuzhan'a yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Atiba, Gençlerbirliği karşısında da ilk asistlerini yapmış oldu. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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