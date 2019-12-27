Haberler » Spor » Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Spor

Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu

Gençlerbirliği karşısında mücadeleye kaptan olarak başlayan ve 3 asist yapan Atiba, siyah-beyazlı ekibin yine en iyisi oldu. Atiba uzatma dakikalarında attığı golle de skoru ilan eden isim oldu.

27.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:49

'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Caner Erkin'in kullandığı ortada ön direkte kafayı vurarak topu filelere gönderen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla gol yollarında da etkili olan tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında 2 asist ve 1 golle oynarken, bu sezonki ilk asistlerini de yapmış oldu.

HEYKEL AÇIKLAMASI

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Atiba, "Bugün güzel bir gündü. İkinci yarıda doğru işleri yaparak önemli bir galibiyet aldık. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık, gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce böyle bir performans çok önemliydi" dedi.

Taraftarın heykelinin dikilmesini istemesiyle alakalı da konuşan 36 yaşındaki yıldız, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu

Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
CORÇÇÇ: TARKAN MADRIT GIT KUMDA OYNA ABISI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TARAFTAR: Hakem bakti bu tinerciler 10 kisiyle de Mac almayi beceremiycek sayiyi 9 a dusureyim dedı bu 3 puana sevinenin yuzu kizarir be Fenerbahçeliyim bir haftadır hakemi konuştunuz alın size hakem derbiyi iptal etseler keşke de 5 atıp sıze Tarihin rezilligini yasatsak 3/0 dan 3/3 u iyi Bilirsiniz sız...
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ZORAKİ KRAL: 9 kisilik gb ne karsi mukemmel performans tebrikler bravo...yaziklar olsun verilen emege futboldan sogudum...bu kadar aleni....yaziklar olsun.
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
TARKAN MADRİD: 8taş ne takım ama! Tek kale maç yaptı helal! Bakın hakem 8taş a karşı olmadimi ne oynuyor ama. Son 2 maç 0 sıfır puanı almaktansa masa oyunu sonucu bari 3 puanı kutlarım .
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

23:12   84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Spor
23:12   Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik" - Spor
23:09   Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir - Spor
23:09   Ertaç Özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Spor
23:08   Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Spor
23:04   Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Spor
22:32   Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:20   Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor
27.12.2019 23:25:55