Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti.
SON 3 DEPLASMANDA DA GOL ATTI
Beşiktaş'ın Kayserispor maçındaki ilk golünü atan Atiba Hutchinson, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları mest ediyor. 36 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk kez bir sezonda 3 gol attı.
Öte yandan Atiba, Süper Lig'de son 3 deplasman maçında da gol attı. Başarılı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
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