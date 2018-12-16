Atiba Hutchinson'dan Dorukhan Toköz'e Övgü: Önünde Parlak Bir Gelecek Var

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan ve Mustafa Pektemek kaydederken, Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Nwakeame'den geldi.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, şunları söyledi:

"İki takım için de önemli bir maçtı, iki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. İlk yarıda istediğimiz bir performans koyamadık ama 2. yarıda ortaya doğru bir duruş koyduk. Maça bakarsanız, bence adil bir sonuç oldu.

"DORUKHAN İKİ YÖNDE DE İYİ OYNUYOR"

Avrupa Liginde görev alamadım, ligde de oynadığım maç sayısı çok değil. Görev gelince, elimden geleni yapmaya çalıştım.Tüm takım arkadaşlarımla görev almaktan memnunum. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Dorukhan'ın potansiyeli çok yüksek, önünde parlak bir gelecek var. İki yönde de iyi oynuyor."