Haberler » Spor » Haber

Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi

Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu.

20.09.2019 02:12Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi
Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu. İşler bizim için yolunda gitmedi ve rakip, hatalarımızı değerlendirdi" dedi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.



Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:44 UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi
02:15 Okan Buruk: Kötü bir şekilde kaybettik
02:15 Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi
02:12 Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi
02:11 Abdullah avcı: beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
02:09 Slovan bratislava teknik direktörü martin sevela'nın açıklamaları
01:45 Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı