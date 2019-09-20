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Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi (tekrar)

Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu.

20.09.2019 09:30Atiba hutchinson: işler bizim için yolunda gitmedi (tekrar)
Atiba Hutchinson, "Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu. İşler bizim için yolunda gitmedi ve rakip, hatalarımızı değerlendirdi" dedi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atiba Hutchinson'ın açıklamaları
20.09.2019 - Haber Kodu : 190920006



Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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