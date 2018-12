Atiba Hutchinson: "Şampiyon Olmanın Yolunu Gayet İyi Biliyoruz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:17



Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson , kulüp dergisinin Aralık sayısına özel açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı ekibin kaliteli futbolculardan oluştuğunu belirten Kanadalı oyuncu, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" dedi.Atiba'nın Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamaların bir kısmı şu şekilde:"Sezon başı kulüple anlaşmam biraz zaman aldı ama anlaşmaya vardık. Ben ayrılmak istemedim. Kulüp de beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk. Beşiktaş ve bu taraftar bana çok şey verdi.""Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bana büyük destek verdiler. Bana olan güvenlerini inançlarını hep ortaya koydular. Zaten geldiğim ilk günden beri bana karşı çok pozitif ve güzel duygular içindeler. Ben de onların duygularına karşılık vermeye çalışıyorum. Kesinlikle onlar da kalmamı istediler. Ben de Beşiktaş formasını giymeye devam ettiğim için çok mutluyum.""Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Takımın çok sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir." Avrupa kupalarında son yıllarda çok başarılı olduk. İki sene önce çeyrek final oynadık. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıktık. Bu sezon bunların da ötesine geçebiliriz. Takımda deneyimli ve bu tecrübeleri yaşamış oyuncular var. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını geçmemiz gerekiyor. Bunu yapacağımıza inancımız oldukça yüksek." İstanbul 'daki herkes futbol için çok tutkulu. Gerek İstanbul'da gerek Türkiye 'nin bir başka yerindeki taraftarlar hep aynı. Burada insanlar çok arkadaşça, dostça davranıyorlar. Yardım ediyorlar. Türk mutfağı gerçekten inanılmaz. İstanbul'da yapılacak çok şey var. Şehir hemen hemen hiç uymuyor. Buraya geldiğim ilk andan beri büyük keyif alıyorum ve gerçekten çok mutluyum.""İyi bir baba, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel olmaya çabalıyorum. Türkiye'de eğer çok çalışıp yüzde yüz performans sergilerseniz insanların hayranlığını kazanırsınız. Benim de çok çalışmayı seven bir yapım var. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Bu nedenle taraftarların bana olan hayranlıklarını biliyorum. Gösterilen bu ilgiye ve sevgisine mütevazılığımdan ödün vermeden karşılık vermeye çalışıyorum. Ben de aynı şekilde onları çok takdir ediyorum ve hepsine saygı duyuyorum.""Uzun süredir buradayım ve Beşiktaş bana çok şey kattı. Ayrıca çocuklarım burada doğdu ve eşim de burayı çok seviyor. Futbola burada veda etmek istiyorum. Eğer sezon sonunda kendimi iyi hissedersem bir sezon daha oynayacağım. Ama iki sezon oynamayı düşünmüyorum. Gelecek yaz neler olacağını göreceğiz..."- İstanbul