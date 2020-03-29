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Atiba Hutchinson: "Takım arkadaşlarımı özledim"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim" dedi.

29.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:30
Atiba Hutchinson:
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Beşiktaş 'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim" dedi.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Koronavirüs nedeniyle evden çıkmadığını dile getiren tecrübeli futbolcu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini de ifade ederek, "Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız" açıklamasını yaptı.

"Bütün günüm çocuklarla geçiyor"

Evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Atiba, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya veya bir şeyler izlemeye vakit kalmıyor" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarıma devam ediyorum"

Antrenmanlar hakkında da bilgi veren 37 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarıma devam ediyorum. Yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

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Haberler ›› Spor ››Atiba Hutchinson: 'Takım arkadaşlarımı özledim' - Spor
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