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Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah ile birlikte Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ın idmanını ziyaret etti.

11.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:29
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag , İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Staale Solbakken yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışmaların kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

ATIBA'DAN ESKİ TAKIMINA ZİYARET

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah Hutchinson ile birlikte Danimarka ekibinin Başakşehir maçı öncesi son çalışmasında eski takımını ziyaret etti. Atiba, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Danimarka ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, konakladığı otelde maç saatine kadar kampa girdi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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