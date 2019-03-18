- Atiba'nın oğlu Noah, Kartal
'ın maçlarını böyle saydı!
İSTANBUL - Beşiktaş
'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson
'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson, siyah-beyazlıların ikinci yarıda oynadığı bütün maçların sonuçlarını böyle saydı. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah, sosyal medyayı salladı. Galatasaraylı arkadaşlarının Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynadığı maçların sonuçlarını sorduğu Noah, bütün sonuçları doğru bildi. Noah'ın videosu dakikalar içinde binlerce kez izlendi.
Beşiktaş, Kartal, Spor
Kaynak: İHA