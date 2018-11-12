Atıcılar Kocaeli'de Buluştu

Şampiyonaya, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2018 Türkiye sıralamasında ilk 50'ye girmiş ve milli takımda görev almış sporcular katıldı. 3 kategoride düzenlenen şampiyonada Genç Erkeklerde Sami Berber, Büyük Bayanlarda Nihan Gürer, Büyük Erkeklerde Kağıtsporlu Milli sporcu Murat İlbilgi birinci oldu.

ŞAMPİYONAYI İZLEDİLER

Derince'deki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, TAAF İl Temsilcisi Alparslan Arslan, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

ATASPORUMUZ

Şampiyonada konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Her insanın her yaşta yapabileceği bir spor var. 7'den 70'e bütün kardeşlerime ve büyüklerime spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Atıcılık en sevilen ata sporlarımız arasında yer alıyor. Vatan aşkı ve atasporlarımız olmasaydı"Çanakkale Geçilmez" sözünü söyleyemezdik. Dereceye giren ve şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerine yer verdi.

15 İLDEN 53 SPORCU KATILDI

Türkiye Atıcılık Federasyonu talimatlarının uygulandığı müsabakaya 15 ilden 53 sporcu katılım gösterdi. Üç gün süren ve çekişmeli geçen final müsabakasına sahne olan şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar damga vurdu.

ÖDÜLLER BAŞKAN'IN ELİNDEN

Büyük Erkekler kategorisinde Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci olurken Bursa'dan Alp Kızılsu ikinci, Ahmet Balkancı üçüncü oldu. Büyük Erkekler kupa, madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun elinden aldı. Birinci 2 bin, ikinci 1.500 ve üçüncü olan sporcu ise bin TL ödül aldı.

GENÇ YILDIZLAR

Genç Erkeklerde Sami Berber birinci, Süleyman Güvercin ikinci ve Erdoğan Akkaya üçüncü oldu. Geleceğin yıldızları ödüllerini ve madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'nin elinden aldı.

BÜYÜK BAYANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Büyük Bayanlarda Bursa'dan Nihan Gürer birinci olurken,Balkanlardan katılan Selin Ali ikinci ve Bursa'dan Dilara Kızılsu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.