17.07.2019 16:51
Haberler» Spor» Haber

Atıcılardan bir şampiyonluk daha

Atıcılardan bir şampiyonluk daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık branşı, 15 Temmuz Trap Kupası'nın şampiyonu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık branşı, 15 Temmuz Trap Kupası'nın şampiyonu oldu.

Katıldığı turnuvaları kupa ve madalyalarla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye'nin en başarılı atıcılık takımı olma unvanını koruyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen yarışlarda, Büyükşehirli sporcular, ferdi 4 madalyanın sahibi olurken, Büyük Erkekler'de ise takım halinde şampiyon oldu.

Turnuvaya 3 farklı kategoride 7 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6 sporcusuyla finale kalmayı başardı. Final atışlarının ardından genç bayanlarda İrem Doğançay ve büyük erkeklerde Oğuzhan Tüzün birinci olurken, büyük bayanlarda Nihan Gürer ve genç bayanlarda Öykü Su Başaran ikincilik madalyasının sahibi oldu. Finalde yarışan diğer sporcular Dilara Kızılsu dördüncü, Alp Kızılsu ise turnuvayı altıncı sırada bitirdi. Toplamda 4 madalya ile turnuvayı tamamlayan yeşilbeyazlılar, büyük erkekler takım klasmanında ise şampiyon oldu.

Oğuzhan Tüzün'e milli görev

Turnuvanın ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Oğuzhan Tüzün milli takıma davet edildi. Katıldığı turnuvaların ardından topladığı puanlarla milli formayı giymeyi hak kazanan Tüzün, 3-17 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Brescia şehrinde düzenlenecek 'Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:33   Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Pendikspor: 1
20:32   Plaj Futbolu Milli Takımı, Moskova'da
20:31   Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi
20:29   Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip
20:24   "Obertan Erzurumspor'da olmaktan çok mutlu"
20:18   Futbol: Hazırlık maçı
20:18   Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası