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Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Ceylin Eren, sıralama müsabakasını Türkiye rekoru kırarak tamamladı.

25.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:30Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Ceylin Eren, sıralama müsabakasını rekoru kırarak tamamladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde dün başlayan organizasyonda ilk müsabaka, genç kızlar havalı tüfek kategorisinde gerçekleştirildi.
Milli sporcu Ceylin Eren, sıralama müsabakasında 620,3 puanla Türkiye rekoru kırdı.
Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Elif Berfin Altun 615,7 puanla, Şule Nur Tekeli ise 612,7 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.
Milli sporcular, takım olarak da toplam 1848 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.
3 Mart'ta sona erecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, yarın genç kızlar havalı tabanca müsabakasıyla devam edecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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