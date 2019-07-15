Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) düzenlediği Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci, 10 metre havalı tüfekte gençler Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Suhl şehrinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 10 metre havalı tüfekte milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci'nin, sıralama müsabakasında 618,4 puanla gençler Türkiye rekorunu kırdığı belirtildi.

Açıklamada, kadınlar 25 metre tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Elif Kırklar'ın ilk etabı tamamladığı, aynı kategoride Yasemin Beyza Yılmaz'ın ise ilk etabı tamamlayamadığı kaydedildi.

Trap erkeler kategorisinde ise Murat İlbilgi'nin sıralama müsabakasında 121 puanla birinci olarak çıktığı finali 4. sırada tamamladığı bildirildi.

Şampiyona 20 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA