Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nı Türk sporcular birer altın ve bronz madalyayla bitirdi. Türkiye
Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya
'nın Suhl şehrinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin kadınlar 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan'la altın, Yasemin Beyza Yılmaz'la bronz madalya elde ettiği hatırlatıldı.
Şampiyonada ayrıca Zeynep Gökçe Demirci'nin 10 metre havalı tüfek ve 50 metre tüfek 3x40 kategorilerinde gençler Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.