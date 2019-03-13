Atıcılıkta Heyecan Meksika ve Hırvatistan'da Sürecek

Atıcılıkta milli sporcular, Meksika ve Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.
Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trap-Skeet Dünya Kupası 15-26 Mart tarihlerinde Meksika'nın Acapulco kentinde, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası ise 16-25 Mart tarihlerinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Trap erkekler: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi.
Trap bayanlar: Safiye Sarıtürk.
Skeet erkekler: Onur Atak.
Skeet bayanlar: Nur Banu Özpak.
Havalı tabanca büyük erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş.
Havalı tabanca genç erkekler: Abdulkadir Kılıç.
Havalı tabanca büyük kadınlar: Canan Türkoğlu, Ece Bıçakcı.
Havalı tabanca genç kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz, Işıl Kaçar.
Havalı tüfek büyük erkekler: Ömer Akgün, Ahmet Bayrak, Mert Nalbant.
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Kaynak: AA