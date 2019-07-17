17.07.2019 17:16
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Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir'den

Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı 12-14 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı. 140 sporcunun katılımıyla Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış Poligonunda yapılan turnuvada Büyükşehirli sporcu Sefa Altay, yıldız erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Bu dereceyle Altay, olimpiyat hazırlık merkezi barajını geçerek kamplara katılmaya hak kazandı. Büyük bayanlar kategorisinde yarışan Şevval Gül ise finalleri Türkiye beşincisi olarak tamamladı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Spor

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