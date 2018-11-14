Atıf Yılmaz'ın Unutulmaz Filmi "AAAH Güzel İstanbul" Restore Edildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi, Türk sinemasının önemli eserlerini; gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak amacıyla restore edip yenilemeyi sürdürüyor. Bu yıl, Merkezin öğretim üyeleri ve öğrencileri sinemamızın en önemli klasik filmlerinden "Aaah Güzel İstanbul"u Arkas Holding'in desteğiyle dijital ortamda restore ederek yenilediler. Prof.Sami Şekeroğlu'nun yönetiminde yapılan restorasyon işlemleri, ileri teknoloji ve el emeğine dayanan özenli bir çalışmayla tamamlandı. Yüksek çözünürlükte taranarak 152.610 resme ayrılan "Aaah Güzel İstanbul" filminin her bir karesi üzerinde tek tek çalışılarak zamanın neden olduğu hasarlar ve filmin çekildiği dönemdeki teknik koşullardan kaynaklanan hatalar da dahil olmak üzere tüm bozukluklar orijinale sadık kalınarak düzeltildi; yoğunluk düzenlemesi yapıldı ve ses kuşağı da dijital ortama aktarılarak restore edildi.

Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi, geçtiğimiz yıllarda da kendi olanaklarının yanısıra sinema eserlerinin yenilenmesine destek olan kuruluşların katkısıyla Türk sinemasının önemli klasiklerinin yüksek çözünürlükte dijitalize edilmesini ve ileri teknik olanaklarla restore edilerek yenilenmesini amaçlayan çalışmalar yürütmüştü. Bu kapsamda, "Üç Arkadaş" (yön: Memduh Ün), "Vesikalı Yarim" (yön: Lütfi Akad), "Gurbet Kuşları" (yön: Halit Refiğ), "Muhsin Bey" (yön: Yavuz Turgul), "Sevmek Zamanı" (yön: Metin Erksan), "Bitmeyen Yol" (yön: Duygu Sağıroğlu), "Kuyucaklı Yusuf" (yön: Feyzi Tuna) ve "Hanım" (yön: Halit Refiğ) filmleri dijital ortamda restore edilmişti. Klasik filmlerin restorasyonuna ek olarak, Osmanlı İmparatorluğu'na, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ve Atatürk'e ait 600.000 metre yanar tabanlı belge filminin dijital ortama aktarılması ve önemli bir bölümünün de restorasyonu da Merkez tarafından tamamlanmıştı.

Atıf Yılmaz'ın 1966'da yönettiği, Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın başrolde oynadığı, Türk sinemasının en zarif, hüzünlü ve mizah dolu eserlerinden biri olan "Aaah Güzel İstanbul", yenilenmiş haliyle, 20 Kasım 2018'de Merkez salonlarında düzenlenecek özel bir gösteriyle seyirciye sunulacak.