Atik Ağdağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ oldu. Saadet Partisi adayı Atik Ağdağ, Erzurum büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzurum büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ ile ilgili seçim sonuçları ve Erzurum büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Atik Ağdağ oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzurum büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzurum aday yarışı ve Erzurum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzurum Seçim Bilgileri

Erzurum büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.284 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.284 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzurum büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,35 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzurum büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 498.556 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 405.591 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atik Ağdağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Atik Ağdağ, Erzurum yarışında % 2,25 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Atik Ağdağ toplamda 8.668 adet oy sayısına ulaştı.

Atik Ağdağ Kimdir?

Atik Ağdağ, 1975'te Erzurum'un Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Gençliğinden itibaren sivil toplum faaliyetleri ve siyasi çalışmalar içerisinde bulunan Ağdağ, 2005-2010 arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. 2011'den itibaren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Ağdağ, Erzurum Universite Başkanlığı ve Ankara Şube Başkanlığı olmak üzere Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneğinde birçok görev yaptı. Milli Görüş Vakfı ve İslam İşbirliği Araştırmaları Merkezi Derneği (İSBAM) kurucu üyesi olan Ağdağ, Türkiye'nin ilk düşünce kuruluşlarından olan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) Genel Sekreterliğini ve kurucu üyesi olduğu Uluslararası Gençlik Forumu Derneğinin (IYFO) Genel Başkanlığını yapmaktadır. Özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Ağdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Erzurum büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.