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Atık buzdolabı kasalarını duvara dönüştürdü

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden Bekir Keleş isimli vatandaş, çöpten temin ettiği 350 adet atık buzdolabı kasasından 3 bin metrekare büyüklüğündeki arsasının çevresini kapattı.

13.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:33Atık buzdolabı kasalarını duvara dönüştürdü
'ın ilçesinde ikamet eden Bekir Keleş isimli vatandaş, çöpten temin ettiği 350 adet atık buzdolabı kasasından 3 bin metrekare büyüklüğündeki arsasının çevresini kapattı.

Çelebibağı Mahallesi'nde 7 kişilik ailesi ile birlikte yaşayan Bekir Keleş, evinin bulunduğu bahçenin duvarını maddi imkansızlık nedeniyle kapatamadığını, sonunda çöpten topladığı atık buzdolabı kasalarından bahçesinin çevresini kapattığını söyledi. Keleş, hem maliyetin çok yüksek olmasından hem de çevre temizliğine dikkatleri çekmek için böyle bir fikri gerçekleştirdiğini belirterek, "Çevrede çok sayıda atık buzdolabı kasası görünce bahçe duvarımı bunlarla örmeye karar verdim. Bulduğum buzdolabı kasalarını arabaya yükleyerek buraya getirdim. Buzdolabı kasalarının daha sonra yan yana dizip bahçe duvarını oluşturdum. Hem çevre kirliliğine dikkat çektim, hem de maliyeti düşük bir duvar sahibi oldum" dedi. - VAN

Bekir Keleş, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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