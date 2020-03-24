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Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı

Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöp ve atık kağıt dönüşüm konteynerleri ile kablolar yanarak küle döndü.

24.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:55
Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde çöp ve atık kağıt dönüşüm konteynerleri ile kablolar yanarak küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde çarşı merkezinde bulunan postanenin bitişiğinde bulunan çöp konteynerleri ve yanlarındaki atık kağıt dönüşüm konteynerinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği atık kağıt dönüşüm konteyneri ile postanenin bahçesinde bulunan kabloların tamamı yanarak küle döndü.
Olayın görgü tanıklarından Mehmet Kara, "Yan taraftaki evde misafirlikteydik. Akşam yemeği için sofraya oturduğumuzda bir anda yükselen alevleri gördüm. Hemen 110'u arayarak itfaiyeye haber verdim. Allah'tan itfaiye çabuk geldi ve yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı" dedi. Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Atık kağıt konteyneri ile kablolar alev alev yandı
Etiketler : Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

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