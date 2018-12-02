Atık Kağıtlar "Oyuncak Bebeklere" Dönüşüyor

02 Aralık 2018 Pazar 12:56



02 Aralık 2018 Pazar 12:56

İLYAS GÜN - Samsun'da emekli bankacı Serpil Coşkun öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, evlerindeki eski gazete ve dergilerden oyuncak bebek üretiyor.Coşkun, eski gazete, dergi, broşür gibi kağıt atıkları değerlendirmek amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.İnternette gördüğü kağıttan bebek yapımına başlayan Coşkun, projesine ev hanımlarını da dahil etti.Coşkun, kentteki özel bir sanat galerisinin desteğiyle 10 kadına kağıttan bebek yapmayı öğretti.Sanat galerisinde gündüzleri bir araya gelen kadınlar, iş yerleri ve evlerinde bulunan gazete ve dergileri çöpe atmak yerine değerlendirerek, kağıt bebekler yapıyor.Kadınlar, tutkal sürdükleri kağıtların sertleşmesini sağladıktan sonra kağıt bebeğe dönüştürüyor, sonra da çeşitli renklerde boyuyor. Kağıt atıktan üretilen bebekler evleri süslüyor."Önemli olan atık kağıtları dönüştürebilmek"Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüme merak saldığını, bunun için evinde bulunan atıkları değerlendirmeye çalıştığını söyledi.Evde boş vakitlerini geçirmek amacıyla önce atık kağıtlarla sepet yapmayı öğrendiğini belirten Coşkun, sonra sosyal medyada atıklardan üretilen Afrikalı kız bebekler gördüğünü anlattı.Bunun üzerine atık kağıtları "kız bebekler" haline getirmeye başladığını dile getiren Coşkun, "Bu bebeklerin tamamen her şeyi atık kağıt, broşür ve dergiler. Atık kağıtları hediyelik bebekler haline getirmek beni mutlu etti." dedi.Diğer ev kadınlarına da kağıttan bebek yapmasını öğrettiğini aktaran Coşkun, "Çöpe atacağımız gazete, dergi ve broşürleri şık bebekler haline getiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunları kendi evini süsleme kullanıyor, çoğunlukla da hediye ediyorlar. Önemli olan atık kağıtları dönüştürebilmek." ifadesini kullandı."Atık kağıtlara kadınlarımız burada hayat veriyor"Sanat galerisinin sahibi Özlem Başoğlu da atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması için kadınlara destek olduklarını vurgulayarak, "Atık kağıtlardan yapılan bebekleri görünce inanamadım. Bebekler o kadar güzel ki bunları gazete kağıdı ve broşürlerden yapıldığını görmek gerçekten şaşırttı beni. Böyle güzel bir projeye destek olabilmek adına kadınlarımıza atölyemizi açtık. Atık kağıtlara kadınlarımız burada hayat veriyor ve evlerimizin süslemesi haline getiriyor. Evlerinde atık bulunan kadınlarımız da bunları geri dönüşüme kazandırabilir." şeklinde konuştu.Çalışmaya katılan diğer kadınlar da hem boş vakitlerini hem de evlerindeki atıkları değerlendirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.