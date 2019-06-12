Atik Mahallesi'nde yeni meskenlere içme suyu hattı döşeniyor

Her geçen gün yeni yaşam alanlarının artmasıyla birlikte altyapı bulunmayan bölgelerinde ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Genel Müdürlük, Hatay halkının memnuniyetini ön planda tutarak projelerin ve hizmetlerin anında kalıcı çözümler geliştirilerek hayata geçirildiğini açıkladı.
Yeni bağlantıların yapıldığı çalışmalar kapsamında bilgi veren İdare, Belen ilçesine bağlı Atik Mahallesi'nde bulunan yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak adına 63'lük polietilen borular ile 100 metre yeni içme suyu şebekesinin döşendiğini ve bağlantıların yapılarak su iletiminin sağlandığını aktardı.
Belen içme suyu mobil ekipleri tarafından yeni abonelerin içme suyu şebekelerini bağlama çalışmalarında kelepçeler yardımı ile sağlamlaştırıldığını bildiren HATSU, vana takılarak herhangi bir olumsuzluk anında müdahalenin kolaylaştırılabileceğini bildirdi.
Kaynak: BültenlerBelen
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