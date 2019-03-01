Atık Malzemeler Çocuklara Yardım Olarak Dönüyor

Kaynak: AA

Adıyaman'da Kadın Kültür Merkezi'nde bir araya gelen gönüllü kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.Adıyaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla kurulan ve yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezi'nde açılan geri dönüşüm kursuna katılan 50 kadın, eski pantolon ve gömlek, yumurta kabukları gibi çok sayıda atık malzemeden birbirinden güzel ürünler yapıyor.Kadınların atık malzemelerden yaptığı oyuncak, kırtasiye malzemesi, hediyelik eşya gibi ürünler, kırsaldaki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye olarak dağıtılıyor.Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Halide Yılmazşafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde ev tekstili, giyim, ahşap boyama ve geri dönüşüm kurslarının bulunduğunu söyledi.Geri dönüşüm kursuna yaklaşık 50 ev kadının gönüllü olarak katıldığını anlatan Yılmazşafak, merkezde birbirinden güzel ürünler yaptıklarını ifade etti.Yılmazşafak, kadınların merkezde zamanlarını faydalı şekilde geçirdiğini aktararak, şöyle devam etti:"Kadınlar merkezde hem stres atıyor, hem de atık malzemelerden yaptıkları ürünlerle kırsaldaki ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere destek oluyor. Kadınlarımız burada aynı zamanda meslek sahibi de oluyor. Bazı kadınlarımız öğrendiklerini satıp evinin ihtiyaçlarını gideriyor. Bu merkez, kadınlarımıza terapi gibi geliyor. Merkezde yatak örtüsü, oyuncak, hediyelik eşyalar ve masa örtüsü gibi ürünler yapıyoruz. Örneğin eski pantolonlardan pazar çantası, önlük, erkek gömleklerinden mutfak gömlekleri üretiyoruz."El sanatları eğitmeni Filiz Koyuncu ise gönüllü ev kadınlarına meslek öğrenmede yardımcı olduklarını belirtti.Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını bildiren Koyuncu, "Kursiyerlerimize atık malzemelerin nasıl tekrar kullanılacağını gösteriyoruz. Geri dönüşüme kazandırdığımız ürünlerden ihtiyaç sahibi öğrencilere oyuncak, kalemlik ve hediyelik eşyalar yaptık. Adıyaman Belediyesinin desteğiyle bu ürünleri ortaya çıkardık." dedi.Kursiyerlerden Aysel Güneş de kursa katılarak aile geçimine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Bir şeyler üretmeyi seviyorum. Yaptığım ürünlerin satışını da yapıyorum. Ayrıca atık malzemelerden yaptığımız ürünleri ihtiyaç sahiplerine de dağıtıyoruz." diye konuştu.