Atık Malzemeler İşitme Engellilerin Elinde Hayat Buluyor

02 Aralık 2018 Pazar 11:44



02 Aralık 2018 Pazar 11:44

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, gönüllü gençlerin topladıkları atık malzemeleri boyayıp çeşitli süs eşyası yapan işitme engelli öğrenciler, hem sosyalleşip hayata tutunuyor hem de geri dönüşümünü sağladıkları bu atıklara yeniden hayat veriyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezince 3 yıl önce başlatılan "Gönül Sesi Projesi" kapsamında, gönüllü gençler, çevre ve çöplerden genellikle plastik olan çeşitli kullanılmayan eşya ile taş ve odun topladı.Toplanan atık malzemeleri merkezde görevli resim öğretmeni Gözde Geyik öncülüğünde haftanın 2 günü 5 saat süreyle gönüllü gençler ile boyayıp süs eşyası yapan 15 işitme engelli, bir süre sonra bu işe alışarak kendi başlarına resim yapmaya başladı.Bu sayede hem atıkları geri dönüşüme kazandıran hem resim yeteneklerini geliştirip sosyalleşerek hayata tutunan işitme engelliler, aynı zamanda kendilerine yardımcı olan gönüllü gençlere de işitme dilini öğretiyor.Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak işitme engellilere yönelik 3 yıl önce "Gönül Sesi Projesi"ni hazırladıklarını söyledi.Proje kapsamında söz konusu merkeze gelen işitme engellilerin eğitim aldığını anlatan Gözütok, "İşitme engelli öğrencilerimiz ile resim çalışmalarının yanı sıra 1 yıldır topladığımız taş ve odun gibi atık malzemelerden de boyama işleri yapıyoruz. Bu çalışmalar engellilerin sosyalleşmeleri açısında çok önemli." dedi.Gözütok, engellilerin merkezdeki resim öğretmeni ve gönüllü gençler ile sosyalleştiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Buradaki gönüllü gençlerimiz, işitme engelliler ile kurdukları samimi ilişkiden dolayı işaret dilini öğreniyor. Engelli öğrencilerimiz de gönüllülerin çevreden topladığı plastik malzemeler ile taş ve odun gibi atıkları boyayıp adeta onlara hayat vererek geri dönüşüme kazandırıyor. Böylece geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Bu çalışmalar ufuk açıcı."Merkezde görevli resim öğretmeni Gözde Geyik de merkezde yaklaşık 2 yıldır işitme engelliler ile resim, boyama ve origami yaptıklarını ifade ederek, çalışmalarını daha ileriye taşıyıp toplanan atıkları boyadıklarını dile getirdi.Çalışmalarını açacakları sergiyle taçlandıracaklarGeyik, işitme engellilerin yetenekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Toplanan atık malzemelerle manzara ve insan figürleri oluşturduk, anahtarlık yaparak atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırdık. Çocuklar özellikle taş boyaması yapmaktan çok zevk aldıklarını, ruhlarının dinlendiğini söylüyor. Çalışmalarımızı, çocukların yetenekleri görülsün ve ellerinden tutulduğunda engelleri nasıl aştıkları anlaşılsın diye 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir alışveriş merkezinde sergileyeceğiz."Engelliler, destek verilirse her engeli aşarPalandöken Gençlik Merkezi lideri Bahtiyar Akan ise gönüllü gençlerin topladıkları atık malzemelerle işitme engellilerin resim yapıp taşları boyadıklarını ifade ederek, çalışmayla onlara destek olan gönüllü gençlerin de işaret dilini öğrendiğine işaret etti.Bu çalışmalarla işitme engellilerin meslek sahibi olmasını hedeflediklerini aktaran Akan, "Görme engellilerin işitsel zekası daha çok geliştiği için onlara da 'Gönül Gözü' adlı ayrı bir projemiz kapsamında def, darbuka ve bağlama gibi eğitim veriyoruz. Engelli çocuklarımız özel insanlardır, onları sadece Dünya Engelliler Günü'nde değil hayatın her safhasında hatırlamak lazım. Destek verilirse her engeli aşarlar." dedi.