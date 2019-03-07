Atık Malzemeler Kadınların Ellerinde Sanata Dönüşüyor

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da yaşayan dezavantajlı kadınların atık kağıt, pet şişe ve dal parçalarından yaptığı oyuncak bebekler ve biblolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel satışa sunulacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında TOKİ Kadın Kültür Merkezi'nde dezavantajlı kadınlara yönelik "geri dönüşüm" kursu açtı.Kursta eğitim alan yaklaşık 20 kadın, atık gazete kağıtları, pet şişe, atık ağaç parçalarından oyuncak bebek yapmayı öğrendi. Bölgedeki kadınların günlük yaşantılarından esinlenilerek yapılan bebekler, Dünya Kadınları Günü'nde satışa çıkarılacak.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın, Aile ve Çocuk Şube Müdürü Sibel Toptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları kursta atık malzemelerin kadınların elinde sanata dönüştüğünü söyledi.Kadınların kurslardan aldıkları eğitimlerle evlerindeki atık malzemelerden de gelir sağlamaya başladığını anlatan Toptan, şöyle konuştu:"Kursumuzda eğitim alan 20 kadın, atık malzemelerle özellikle atık kağıtları, odun parçalarını ve pet şişeleri oyuncak bebeklere dönüştürüyor. Bunun yanında süs eşyası olarak kullanabileceğimiz objeler yapıp streslerini atıyor ve el becerilerini geliştiriyorlar. Bu güzel ürünler belediyemize ait Hamarat Eller Çarşısı'nda satışa sunuluyor. Kadınlarımız ürünlerden gelir elde edip aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Şanlıurfalı kadınlarımız çok üretkendir. Kadınlarımız imkan verildiği takdirde çok güzel işler yapabiliyor. Şu anda atık kağıt gibi malzemeden yaptıkları bebekleri de bölge kadının günlük yaşantısından esinlenerek yapıyorlar. Örneğin isot toplayan veya odun toplayan kadın figürlerini işliyorlar."El sanatları öğretmeni Yasemin Paydaş da kursun başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bilindiği gibi kağıt, ağaçlardan yapılıyor. Kağıt için binlerce ağaç kesiliyor. Biz de gazete kağıtlarını güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız evde veya çevremizdeki atıklar nasıl güzel bir şekilde değerlendirilir onu öğretiyoruz." dedi.Kursiyer Rabia Tulukan ise kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Amacımız kadınların ne kadar becerikli olduğunu göstermek. Gazete kağıtlarından veya evimizde atık olarak gördüğümüz birçok şeyden, güzel ürünler ve bebekler yapıyoruz. Sattığımız ürünlerden de para kazanıyoruz, bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.Kursiyer Aysel Demirkol da kursta boş zamanlarını güzel ve verimli bir şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.