Atık malzemeler sanata dönüştürülüyor

Iğdır
'da öğrenim gören ortaokul öğrencileri, naylon, kağıt, pet şişe, tahta ve oyuncak parçaları gibi atık malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.
Özel bir okuldaki öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle, ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermek için bir proje geliştirdi.
Bu kapsamda "Tüketilen Dünyada Dönüştürülen Sanat" projesini hayata geçiren öğrenciler, çevrelerinden topladıkları atıkları okullarında sanat eserine çeviriyor.
Öğrenciler, yaşadıkları çevreden topladıkları atık malzemeleri, süs eşyası ve kuş yuvaları yaparak yeniden kullanıma kazandırıyor.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık" projesine destek vermek için öğrenci ve öğretmenlerle birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Öğrencilerin yeniden değerlendirilebilir malzemeleri topladıklarını belirten Yüksel, "Bu projedeki amacımız çocuklara hem doğa sevgisini kazandırmak hem de çok hızlı tüketilen malzemeleri tekrar doğaya kazandırmanın bilincini aşılamaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla farkındalık yaratmak adına bunun çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum." dedi.
Projede görev alan öğrencilerden Azize Nisa Üsküplü, günlük yaşantılarında belirli atık malzemeleri toplayıp okula getirdiklerini aktararak, "Evimizde topladığımız atıkları okulumuza getirerek geri dönüştürüp yeni sanat eserleri haline getiriyoruz. Bu yaptığımız çalışmayı da mahallemizdeki ve çevremizdeki arkadaşlarımıza öneriyoruz. Çünkü biz atıkları doğadan alıyoruz ve bunları tekrar doğaya kazandırmamız lazım, çünkü biz tükettiğimiz zaman dünyada tüketilen şeylerin sınırlı olduğu için onlar da tükeniyor. Biz de bunları geri dönüştürerek dünyaya tekrar kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Havin
Üçgen ise, kendi evleri, komşuları ve akrabalarından aldıkları atık malzemeleri değerlendirmenin kendileri için alışkanlık haline geldiğini belirterek, "Nerede bir atık görsek hemen bunu değerlendiriyoruz. Bu topladığımız atıkları en çok doğadaki hayvanlar için değerlendiriyoruz. Bunun için bu projeyi çok önemsiyorum." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA