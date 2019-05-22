Atık Malzemelerden "Çılgın Şapkalar" Defilesi

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları şapkalarla defile düzenledi.
Okul Müdiresi Ömür Türkmenoğlu, gazetecilere açıklamasında "Çılgın Şapkalar" projesi ile öğrencilerine attıkları her şeyin çöp olmadığını, geri dönüştürülebilir olduğunu öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.
"Çılgın şapkalar" etkinliği ile ilgili öğrencilerin ailelerine gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ve evlerinde atık malzemelerden şapkalar yapmalarını istediklerini belirten Türkmenoğlu,"Öğrencilerimiz ve aileleri bu proje ile hem keyifli vakit geçirdiler hem de geri dönüşüm noktasında duyarlılık kazandılar." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA