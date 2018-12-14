Atık Malzemelerden Kütüphane Oluşturuyorlar

Ağrı
'da çöpe atılacak oto lastiği, kablo makarası, meyve kasası, tahta gibi atıl malzemeleri toplayan gönüllüler, boyayıp temizledikleri malzemelerle köy okullarında kütüphaneler oluşturuyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde toplanan bir grup gönüllü üniversiteli genç, Genç Dönüşüm
Projesi kapsamında Geri Dönüşüm Kütüphanesini kurmak için ildeki oto sanayi sitesi, sebze ve meyve hali başta olmak üzere birçok iş yerine giderek çöpe atılacak malzemeleri topladı. Sabah
üniversiteye giderek derslerine giren, dersten çıktıktan sonra da soluğu gençlik merkezinde alan gönüllüler, daha sonra soğuk havaya aldırış etmeden topladıkları atıl malzemeleri temizleyip boyadı.
Merkezdeki işlemlerin ardından kamyonetle kütüphane ihtiyacı olan merkeze bağlı Doğu Tepe köyündeki Doğu Tepe İlkokuluna giden gençler, bir taraftan okulun kullanılmayan bir odasını boyayıp, çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatırken, bir taraftan da öğrencilerle kar topu oynayıp derslerine yardım etti.
Gençlerin kullanılmayan ve kötü durumda olan sınıfı geri dönüşüm malzemeleriyle güzel bir kütüphaneye çevirmesini izleyen öğrenci ve öğretmenler ise güzel, farklı bir kütüphaneye sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.
-"Sanayiye gidip lastik, sebze haline gidip kasaları topladık"
Proje yürütücüsü Gençlik Lideri Hasret Altun Aksakal
, Gençlik ve Spor Bakanlığının Genç Dönüşüm Projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduklarını ifade etti.
Kitap Okuma Halkaları projesinde görevli olduğunu anlatan Aksakal, "Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için acaba kalıcı olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Köy okullarımızdaki çocuklarımızın kitap okumaya daha çok ihtiyacı olduğunu düşündük ve bunu nasıl daha verimli bir hale getirebiliriz diye Genç Dönüşüm Projesinden yararlanarak Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturduk. Malzemelerimizi genç gönüllülerimizle birlikte sanayiye gidip lastik, sebze haline gidip kasaları topladık. Atık malzemeleri zımparaladık, boyadık ve bu hale getirdik." diye konuştu.
Köy okulunu ise öğretmenlerin sosyal medya üzerinde talebi üzerine seçtiklerini belirten Aksakal, gönüllülerle birlikte güzel bir kütüphane oluşturdukları için de ayrıca mutlu olduğunu aktardı.
-"Bunu yapmak bizim için zor olmuyor. Hatta eğlenceli oluyor"
Arkadaşlarıyla birlikte geri dönüşüm malzemeleriyle köy okullarına kütüphane kurmak için yola çıktıklarını anlatan Cemanur Gizem, proje sayesinde Ağrı'da kütüphanesiz okul bırakmak istemediklerini söyledi.
Gizem, "Rengarenk bir kütüphane yapmaya çalışıyoruz. Bu kütüphanemiz diğerlerinden farklı oluyor. İlk ve orta okullara yaptığımız için çocuklar da cıvıl cıvıl, rengarenk şeyleri daha çok seviyor. Bu da kitap okumada ilgilerini çekiyor. Bunu yapmak bizim için zor olmuyor. Hatta eğlenceli oluyor. Çok severek yapıyoruz. Zaten çocukların gözlerindeki o sevinç bizim hoşumuza gidiyor. Onları görünce çok daha mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.
Gençlik Lideri Cihangir
Aslan ise köy çocukları için başlattıkları proje kapsamında köye geldiklerini belirterek, çocukların sevebileceği güzel bir kütüphane kurdukları için mutlu olduklarını ifade etti.
-"Küçük, sıradan, kuru bir kütüphane yapmaya çalışmıştık"
Okulunda kütüphane kurmak istediğini ve gönüllülere ulaştığını anlatan Okul Müdürü
Burcu Tuğrul Önkol da gönüllü gençlerden sadece ansiklopedi istediğini belirterek, "Biz kendi çapımızda küçük, sıradan, kuru bir kütüphane yapmaya çalışmıştık. Ama sağ olsunlar arkadaşlarımız bizim için çok güzel bir kütüphane inşa ettiler. Tamamıyla geri dönüşümden oluşuyor kütüphanemiz. Tüketim toplumu olduğumuz, minimum enerjiden maksimum fayda sağlamaya çalıştığımız bu dönemde kütüphanemiz çok güzel oldu. Raflarımızı kasalardan, masalarımızı kablo makaralarından oluşturmuşlar. Çocuklar için çok yaratıcı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kurulum işleminin tamamlanmasının ardından içeri giren öğrenciler ise çizgi karakterli duvarları, makara masaları, oto lastiğinden koltukları, sebze kasalarından raflarıyla rengarenk bir kütüphaneye sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.
Kütüphaneyi çok sevdiklerini anlatan öğrenciler, kitapları okurken gönüllü abla ve ağabeylerine teşekkür etti.
Ağrı,Genç,Dönüşüm
14 Aralık 2018 Cuma 09:53