Atık malzemelerden okul bahçesine kuş yuvaları yaptı

KOCAELİ'de, bir ortaokulda yardımcı personel olarak görev yapan Oktay Yüce (30), topladığı atık malzemelerden kuş yuvası yapıp, okul bahçesinde bulunan ağaçlara astı. Amacının soğuk kış günlerinde kuşlara sığınacağı sıcak bir yuva yapmak olduğunu söyleyen Yüce, "Şu ana kadar 60 tane yuva yaptım, okul bahçesinde yuvasız ağaç kalmayıncaya kadar devam edeceğim" dedi.

Derince ilçesinde, Alparslan Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak görev yapan 3 çocuk babası Oktay Yüce, soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla, okul bahçesindeki ağaçlara konan kuşların sıcak bir ortamda yaşayabilmesi için yuva yapmaya karar verdi. Okuldaki atık ahşap sandalye ve masaları toplayan Yüce, okul idaresinden bu iş için olumlu yanıt alınca kuş yuvalarını yapmaya başladı. 9 ay önce göreve başladığı okulda yaklaşık 60 adet kuş yuvası yapıp ağaçlara asan Yüce, okul bahçesindeki tüm ağaçlara yuva yapana kadar bu işe devam edeceğini ifade etti.

'HEM KUŞ YUVASI YAPMAK HEM DE ATIK MALZEMELERİ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM'

Topladığı atık malzemeleri hayvanlara fayda sağlayacak bir işte kullandığı için mutlu olduğunu ifade eden Okay Yüce, "Bahçede otururken havaların soğuduğunu ve kuşların ağaçlarda toplandığını gördüm. Hem kuş yuvası yapmak hem de atık malzemeleri değerlendirmek istedim. İdareye sordum ve onlar da olumlu cevap verince bende kuş yuvası yapmaya başladım" dedi.

'TÜM AĞAÇLAR DOLANA KADAR YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Okul bahçesindeki çoğu ağaca kuş yuvası yapıp astığını belirten Yüce, "Kuş yuvalarını okulun deposundaki atık sandalye, masa gibi malzemelerden yapıyorum. Topladığım atık ahşap malzemeleri ilk olarak mobilyacıya götürüp gerekli ölçülerde kesiyorum. Daha sonra okul bahçesine getirip belirli işlemlerden sonra kuş yuvası haline getiriyorum. Rengarenk boyadıktan sonra da ağaçlara asıyorum. Şu anda yaklaşık 60 adet kuş yuvası astım okulumuzun bahçesindeki duvarlara. Bundan sonra yaklaşık olarak 20 tane daha asmayı düşünüyorum çünkü ihtiyaç olan bazı ağaçlarımız var" dedi.

'ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİNİ DE AŞILAMIŞ OLUYORUZ'

Velilerin de kendisine bayat ekmek getirerek destek olduğunu anlatan Yüce, "Öğrencilerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hatta mesaj yoluyla öğrenci velilerine de haber verdik onlar da evlerinde bulunan bayat ekmeklerle bana destek oldular. Veliler bayat ekmekleri okula getiriyor ben de bahçemizdeki kuşlara, kedilere ve köpeklere veriyorum. Öğrencilerimize de hayvan sevgisi aşılamış oluyoruz" dedi.

- Kocaeli