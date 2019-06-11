Atık malzemeleri kıyafet ve oyuncağa dönüştürdüler

Kütahya
Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulunun öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin destekleriyle atık malzemelerden kendileri için oyuncak ve kıyafet yaptı.
Minikler, eTwining projesi kapsamında atık malzemelerden oyuncak ve kıyafetler tasarladı.
Okulun Müdür Yardımcısı Gülay
Tonga ile öğretmenler Mukadder Çeven Ata, Sema Aşıkovalı ve Esra Bozkurt'un yürüttüğü projede, öğrencilerin velilerinin destekleriyle yaptığı çalışmalar sergilendi.
Anaokulu Müdürü Muhammet Aksu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 118 öğrencinin katıldığını belirtti.
Öğrencilerin el becerilerinin gelişiminin yanı sıra geri dönüşümü öğrenmelerinin de sağlandığını aktaran Aksu, "Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken hem el becerileri gelişti hem de atık malzemelerin yeniden değerlendirilebileceğini öğrendiler." ifadesini kullandı.
Çalışmaları hakkında bilgi veren öğrenciler de atık malzemelerden oyuncaklar yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Sergi, atık malzemelerden yapılan giysilerin tanıtıldığı defile ile sona erdi.
Kaynak: AA
Kütahya
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