Erciş
ilçesinde oto tamircisi Sami Demir
, boş zamanlarında farklı atık malzemelerden tablolar yapıyor.
Sanayi sitesinde oto yedek parça ve tamiri üzerine iş yeri olan Demir, boş zamanlarını değerlendirmek ve doğadaki atık malzemelerin faydalı şekilde kullanılabileceğine dikkat çekmek için atık malzemeleri sanata dönüştürüyor.
Ağaç, cam, taş, hayvan fosilleri, midye kabukları ve birbirinden farklı atık malzemeleri toplayan Demir, bunlarla işinden artta kalan zamanlarda tablolar yapıyor.
Demir, yaptığı açıklamada, doğayı ve insanları çok sevdiğini söyledi.
Doğadaki atık malzemelerin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Demir, "Buradaki tabloların hepsinde bir mesaj, bir amaç ve gaye var. Sevgi gözüyle bakarsan doğaya, doğada bulduğumuz nesnelerin hepsinin bize sevgi ve güzellik katacağını görürüz." dedi.
Sami Demir, Erciş, Güncel
Kaynak: AA