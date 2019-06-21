21.06.2019 09:37
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Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi

Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü.
İnegöl'de Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrenci ve velileri 'Biraz Atık, Kocaman Sanat' sloganıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri, bir alışveriş merkezinde sergiledi. Sergi açılışına Kaymakam Şükrü Görücü ve eşi Nurşen Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bazı okul müdürleri ile öğrenci ve velileri katıldı. 107 atık malzemeden oluşan sergideki eserler büyük ilgi gördü. 459 şişe kapağından yapılan Türk bayrağı ise serginin ilgi odağı oldu. Açılışta konuşan Okul Müdürü İbrahim Şenal, geri dönüşümün önemine değinerek, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz işbirliğinde, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan eserlerimizi sergi haline dönüştürdük. Güzel bir sergi oldu" dedi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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