Atık Malzemelerle Robotik El Yaptılar

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Denizli'de teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerinin geliştirdiği robotlar beğeni topladı.Pamukkale Kaymakamlığının "Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamındaki etkinlik dolayısıyla Kaymakamlıktan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüş sırasında teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için bazı öğrenciler sosyal medya görsellerinden esinlenerek oluşturulan maketlerin içine girerek zincirlere bağlı şekilde yürüdü.Program kapsamında Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları robotları açtıkları stantta sergiledi.Öğrencilerden Doğukan Orakcı, Emre Orhan, Murat Duman, Mahmut Topdemir ve Furkan Demir'in teknolojik tasarımları Denizlililere tanıtıldı.Hayalim daha büyük robotlar yapmak"Atık malzemelerden üretilen robotik el, hareket sensörlü robotlar ve drone, sergiyi gezenlerin ilgisini çekti. Etkinlikte cep telefonu yardımıyla kullanılan robotlarla futbol gösterisi de yapıldı.Öğrencilerden Murat Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlığın ardından kolunu kaybetmesinden etkilenerek bir biyonik el yapmaya karar verdiğini söyledi.Tamamen atık malzemelerden öğretmeninin yardımıyla bir biyonik el tasarladığını anlatan Duman, şunları dile getirdi:"Teknolojiye karşı hep bir ilgim vardı. Bu ilgiyi olumlu yönde kullanmaya başladım. Cep harçlıklarımı biriktirdim. Projemizde atık materyaller kullandık. Sokaktan bulduğum kontrplak ile zemin hazırladık. Köpük ambalaj malzemesinden parmaklar yaptım. Eski hoparlörlerden çıkardığımız telleri kullandık. Hayalim daha büyük robotlar yapabilmek."Mahmut Topdemir de gününü sürekli bilgisayar başında oyun oynamakla geçirdiğini belirterek, öğretmenin tavsiyesiyle robotik kodlama öğrendiğini ve arkadaşlarıyla yerli bir drone yaptıklarını anlattı.