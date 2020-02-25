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Atık pet şişeler kuşlara yuva oluyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenciler, atık pet şişeleri kuşlar için renkle yuvalara dönüştürüyor.

25.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:00Atık pet şişeler kuşlara yuva oluyor
'un ilçesinde öğrenciler, atık pet şişeleri kuşlar için renkle yuvalara dönüştürüyor.
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlkadım Temsilciliği Ortaokul ve Lise Koordinatörlüğünün başlattığı "Kuş Yuvası" projesi kapsamında 23 Nisan Ortaokulu Medeniyet ve Değerler Kulübünce 5 litrelik atık pet şişelerden kuş yuvaları yapıldı.
Sokak hayvanları ile ilgili farkındalığı artırarak atık malzemelerin yeniden dönüştürülmesi amacıyla yapılan etkinlik kapsamanda dezenfekte edilen şişeler, kuşlar için renkli yuvalar haline dönüştürülerek okul çevresinde belirlenen alanlara asıldı.
TÜGVA İlkadım İlçe Temsilcisi Mustafa Selim Altınışık, hayırlı hizmetler yapabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Başlattığımız projede güzel dönüşler aldık. Projemizi İlkadım'da tüm okullarımıza yaymak için planlamalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar ile topluma, çevresine karşı duyarlı, milli ve manevi değerlere sahip, azimli ve kararlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İlkadım, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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