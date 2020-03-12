Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir atık petrol kuyusuna düşen iki yavru köpek, havlama seslerini duyan çocuklar tarafından kurtarıldı.
12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:23
Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
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