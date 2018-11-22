Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı" Konulu Seminer

22 Kasım 2018 Perşembe 17:45



22 Kasım 2018 Perşembe 17:45

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle "Atık Pillerin Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması ve Bertarafı" konulu seminer düzenlendi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, çevre sağlığını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Aşıcı, "İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik, Battalgazi ilçemizdeki atık su arıtma tesisinde evsel atık sular arıtıldıktan sonra doğal ortama verilmektedir. Vahşi depolama alanı çalışmaları, evsel atıklardan elektrik enerjisi elde edilmesi, düzenli depolama alanı ve bertaraf tesisi, tıbbi atık sterilizasyonu tesisi, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bütün bu faaliyet ve yatırımlardaki amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.TAP Derneği yetkilisi Çevre Mühendisi Seyhan Öz Ulucan da, gelişen teknoloji ile pil kullanımının arttığını işarete etti.Kullanılan bu pillerin geri dönüşüme kazandırılarak, çevre ve insan sağlığını tehdit edecek etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çekti.