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Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek

Malatya Atık Su Arıtma Tesisi, elektriğini kurulacak olan güneş enerji santrali ile karşılayacak.

08.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:10 Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek
Atık Su Arıtma Tesisi, elektriğini kurulacak olan güneş enerji santrali ile karşılayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve ilgili daire başkanları ile birlikte Atık su Arıtma Tesisinde yapılacak olan GES alanında incelemelerde bulundu. Arıtma Tesisi tarafından kullanılan elektrik enerjisinin artık Güneş Enerji Santrali ile üretileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde AB'den alınan hibe kredi ile ilk etapta 1 MW elektrik üretimi ile Atıksı Arıtma Tesisinin toplam tüketiminin 5/1'inin karşılanması amaçlanmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ikinci aşamada ise GES projesi ile 5 MW elektrik üretimi amaçlanmakta ve bu üretilen enerji ile Atık su Arıtma Tesisinin bütün enerji giderlerinin karşılanması planlanmaktadır. GES Projemizin hayata geçirilmesi için çalışmalara biran önce başlanacak ve herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde önümüzdeki yıldan itibaren enerji üretimine başlanacaktır. Böyle bir projeyi hazırladıkları ve hayata geçirdikleri için MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Elektrik maliyetlerinin MASKİ Genel Müdürlüğüne önemli bir yük getirdiğini belirten Başkan Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz içme suyunda terfi sistemi dediğimiz kademe sistemi ile çalışan şebekelerde de yoğun olarak elektrik enerjisi kullanılmakta ve buda önemli bir gider olarak karşımıza çıkmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu şekilde olan içme suyu şebekelerini kendi cazibe sistemine dönüştürülmesi için çalışmalar yapmaktadır. İnşallah 2020 yılı içerisinde yüzde 80'ini kendi cazibesi ile ulaşılabilen bir formata getireceğiz. Ayrıca ileride Malatya'da herhangi bir su sıkıntısı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak alternatif su kaynakları için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün temel giderlerinden biri olan elektrik giderlerinden kendi imkanları ile tasarrufa gitme projelerinden ilkini yerinde inceliyoruz. İnşallah ikinci etapta başlarsa MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya'da tüketmiş olduğu elektriği kendi üretmiş olacak buda sevindirici bir gelişme. Projede emeği geçenlere başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Güneş Enerji Santralinin kurulacağı alan gezildi. - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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