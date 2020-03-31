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Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu

Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu Esenyurt'ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı.

31.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:01
Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu
İSTANBUL - Esenyurt 'ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.
Esenyurt'ta bulunan atık su deresi bilinmeyen bir sebepten kar yağmış gibi beyaza büründü. Dereyi basan köpükler rüzgarında etkisiyle çevreye uçuştu. Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, "Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. Bayağı 300 - 400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 gün günden var" dedi. Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Genel

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Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu
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