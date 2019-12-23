Atık su ihtiyaçları karşılanıyor

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Antakya ilçesine bağlı Oğlakören Mahallesi'ne 330'luk betonarme borularla 1400 metre döşenen kanal hattı ile atık su hattı ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.