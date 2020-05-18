Atık su inşaatında toprak kayması: 1 ölü - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da atık su inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Atık su inşaatında toprak kayması: 1 ölü - AFYONKARAHİSAR
18.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:03
Afyonkarahisar'da atık su inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçin Mahallesi'nde atık su inşaatında çalışan Ali Elek (66), Mehmet Barsbuğa ile Bayram Tekelioğlu, çevre yolu altında kazılan yaklaşık 8 metre çukurda kalıp çaktıkları sırada bir anda toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçilerden Barsbuğa ve Tekelioğlu, kendi imkanlarıyla çukurdan çıkmayı başardı.
Elek ise vücudunun tamamı toprağın altında kaldığı için çıkamadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Elek'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.
Elek'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diğer iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, İşçi, Güncel, Haber

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